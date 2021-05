Verdachte steekincident Amsterdam geen bekende van politie

De 29-jarige man die is aangehouden wegens het steekincident in de Amsterdamse buurt De Pijp, is geen bekende van de politie en justitie. Dat meldt de politie zaterdag na een eerste onderzoek. Ook is met getuigen gesproken. Enkele getuigen beschreven het gedrag van de verdachte als verward.

Vrijdagavond werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf personen neergestoken. Een van hen overleed. De politie gaat ervan uit dat één persoon verantwoordelijk is voor deze steekpartij. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, aldus de politie. De aangehouden man uit Amstelveen wordt zaterdag verhoord.