Verdachten overval waardetransport Amsterdam langer vast

De voorlopige hechtenis van zes verdachten van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is verlengd met veertien dagen, heeft de rechter-commissaris zaterdag besloten.

Het OM verdenkt alle mannen, die uit België en Frankrijk komen, van betrokkenheid bij de overval.

De overval op een waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, met een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. Een zevende verdachte, een 37-jarige Fransman, kwam om bij de schotenwisseling. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de aangehouden verdachten tussen de 24 en de 40 jaar oud. De identiteit van een van de aangehouden verdachten is nog niet vastgesteld. “Over de verdere achtergrond van de verdachten worden geen mededelingen gedaan”, aldus het OM.

Wat de precieze waarde was van het transport moet nog uit onderzoek blijken. Het ging om een transportauto met edelmetalen. Verschillende media meldden eerder dat de edelmetalen een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro.

De Rijksrecherche onderzoekt of het vuurwapengebruik door de agenten rechtmatig was.