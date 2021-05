Ex-minister Schultz (VVD) pleit voor voortzetten huidige coalitie

Voormalig VVD-minister Melanie Schultz van Haegen zou het liefst zien dat het huidige demissionaire kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wordt voortgezet. “Ik ben heel erg voor dat partijen langer blijven zitten omdat je dan beter verantwoordelijkheid kunt nemen en ook kan afmaken wat je doet”, zei ze zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Schultz van Haegen was van 2010 tot 2017 minister van Infrastructuur en Milieu in de kabinetten-Rutte I en II. Voortzetting van de bestaande coalitie is ook beter volgens haar omdat die evenwichtiger zal zijn. “Steeds nieuwe partijen leidt nou niet echt tot stabiliteit.”

In de kabinetsformatie dringt D66 aan op de vorming van een “zo progressief mogelijk” kabinet. Het liefst met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, verklaarde D66-leider Sigrid Kaag deze week na een gesprek met Informateur Mariëtte Hamer. Binnen het CDA zijn er aarzelingen over de deelname van GroenLinks. Ook VVD-leider Mark Rutte gaf eerder aan twee linkse partijen teveel te vinden.

In WNL op Zondag verklaarde CDA-prominent Onno Ruding weinig te voelen voor een kabinet waarin zowel PvdA als GroenLinks zit. “Het zoeken naar vijf partijen vind ik hoogst vreemd als je met vier toe kunt”, zei de oud-minister van Financiën. Hij vindt ook dat de mogelijkheid van een coalitie met de ChristenUnie op tafel moet worden gehouden. “Die werd een beetje weggedrukt door mevrouw Kaag.”

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie verklaarde eerder niet meer in een kabinet te willen zitten met Rutte omdat die gelogen heeft tegen de Tweede Kamer. Maar daar is Segers inmiddels van teruggekomen, ook na kritiek uit zijn eigen partij. Hij zegt nu dat de kans klein is dat de ChristenUnie in een kabinet gaat zitten, maar hij heeft er ook geen “principiële bezwaren” tegen.