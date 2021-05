Finale Eurovisie Songfestival trekt ruim 5,4 miljoen kijkers

De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdagavond bekeken door ruim 5,4 miljoen mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De kijkers zagen hoe in Ahoy de Italiaanse band Måneskin de derde Italiaanse zege in de geschiedenis van het liedjesfestijn behaalde.

Het is de best bekeken finale sinds 2002. De finale van het Eurovisie Songfestival werd in 2019, toen Duncan Laurence ervoor zorgde dat Nederland won, bekeken door 4,4 miljoen kijkers.

De uitzending vanuit Ahoy was zaterdagavond het best bekeken programma. De voorbeschouwing stond op de tweede plaats, met 3,1 miljoen kijkers.