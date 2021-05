Jeangu Macrooy moe maar voldaan terug naar Amsterdam

Jeangu Macrooy is moe maar voldaan na zijn avontuur op het Eurovisie Songfestival. Uiteraard had hij gehoopt op een hogere eindklassering maar de zanger heeft naar eigen zeggen gedaan wat hij kon.

“In de context van de competitie ben ik natuurlijk niet tevreden. Het is jammer dat je 23e wordt, maar ik ben nog steeds supertrots op wat we hebben neergezet”, zei Macrooy zondag vlak voor vertrek bij zijn hotel tegen het ANP. “Ik heb echt genoten van alle stappen die we hebben gezet. Het was echt een feest dat we met zo veel publiek in Ahoy waren, dat het songfestival heeft kunnen plaatsvinden en ik ben dankbaar dat ik Nederland heb kunnen vertegenwoordigen.”

Met het nummer Birth Of A New Age wilde hij een verhaal over veerkracht, empowerment en authentiek leven neerzetten. Hij hoopt dat de boodschap bij de mensen is binnengekomen en dat ze er iets aan hebben gehad.

Echter, met nul punten van de televoters, lijkt die boodschap niet helemaal te zijn aangekomen. “Of het dan toch te moeilijk was? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik stond op het podium en heb alles gegeven, m’n hele team heeft z’n uiterste best gedaan en meer dan dat kan je niet doen. Ik heb op sociale media en persoonlijk heel mooie berichten gekregen.”

Met ItaliĆ« heeft het songfestival volgens Jeangu Macrooy in ieder geval een verdiende winnaar gekregen. “Ik ben super blij voor ze. Ze zaten voor ons en aan het einde van de avond stonden we ook te dansen en te springen met iedereen. Dat was te gek.”

Wat hij nu gaat doen, weet hij nog niet. “Eerst drie weken slapen”, lachte Macrooy voordat hij in de bus stapte op weg naar zijn woonplaats Amsterdam.