Tientallen boetes in Ursem wegens overtreden noodverordening

In het Noord-Hollandse Ursem hebben tientallen mensen zondag een noodverordening overtreden. De politie is daartegen opgetreden en heeft tientallen boetes opgelegd, meldde een woordvoerster.

De noodverordening werd eerder op de dag afgekondigd door de burgemeester van Koggenland uit vrees voor “wanordelijkheden” dit Pinksterweekend. In voorgaande jaren was daar in het Pinksterweekend een kermis, maar vanwege de coronapandemie zijn kermissen momenteel niet toegestaan.

Uit informatie van politie, gemeente en signalen van burgers was gebleken dat mogelijk voorbereidende handelingen gaande waren voor het organiseren van illegale feesten, dan wel wanordelijkheden in Ursem tijdens Eerste en Tweede Pinksterdag, zo schreef de burgemeester in het besluit. “Daarbij zou men bereid zijn geweld toe te passen.”

Met de noodverordening is het verboden om zonder “redelijk doel” aanwezig te zijn op verschillende plekken in Ursem. Ook mogen mensen daar geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Verder geldt een vuurwerk- en brandstofverbod. “Daarbij is het een ieder in heel Ursem verboden om zich te manifesteren als (potentiële) deelnemer met de kennelijke bedoeling de openbare orde te verstoren”, aldus de gemeente.

Er wordt toezicht gehouden met camera’s. De politie zet een droneteam in. De noodverordening geldt tot en met maandag 24 mei 23.59 uur.

Zondagavond leek de rust weergekeerd, maar de politie houdt de situatie in de gaten, aldus de woordvoerster.