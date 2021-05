‘Vakbonden oneens met cao-bod kinderopvang, bereiden acties voor’

Vakbonden hebben acties aangekondigd in de kinderopvang, melden werkgeversorganisaties Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) en BMK zondag. Volgens de organisaties hebben vakbonden FNV en CNV in onderhandelingen over een nieuwe cao een eindbod naast zich neergelegd.

De vakbonden zouden zich niet in het bod hebben kunnen vinden omdat er te weinig loon wordt geboden en er te weinig wordt gedaan om de werkdruk te verlagen.

Volgens de werkgeversorganisaties is in het bod “juist een mooie balans gevonden” qua werkdruk en loon. “FNV negeert het beste bod voor werknemers én ondernemers, dat werkrelaties ondersteunt en tegelijk een solide basis bewaakt”, vinden de werkgevers in de kinderopvang.

Hoe de aangekondigde acties eruit gaan zien, is niet duidelijk.