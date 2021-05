Agenten doen aangifte tegen relschoppers bij voetbalduel in Breda

Tientallen agenten doen aangifte van mishandeling dan wel poging tot doodslag tegen een groep relschoppers die zondagavond na de wedstrijd tussen NAC en NEC bij het Rat Verlegh Stadion in Breda de politie heeft belaagd. Meerdere agenten raakten daarbij gewond.

Een agent heeft een botbreuk in zijn hand opgelopen, meldt de politie maandag. Zes mannen zijn aangehouden en zitten vast.

De politie moest hardhandig ingrijpen bij het voetbalstadion nadat het Bredase NAC de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie had verloren van NEC uit Nijmegen (1-2). Supporters bekogelden de politie met hekwerken, fietsen, vuurwerk en glas. Politie en ME voerden charges uit.

NAC-supporters probeerden het stadion in te gaan. Ook gooiden de relschoppers meerdere huurscooters op de weg om de doorgang voor politievoertuigen te belemmeren. De politie moest de voetbalfans met wapenstokken en schilden tegenhouden.

In een gebied waar relschoppers waren, raakte ook nog iemand onwel. Hulpverleners moesten deze persoon reanimeren, maar “moesten nog altijd beveiligd worden door andere ME’ers”. “Zij werden nog altijd bekogeld met verschillende voorwerpen”, aldus de politie. Ook de brandweer kwam naar de locatie om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend.

De aangehouden verdachten zijn een 18-jarige man uit Zevenbergen, een 20-jarige man uit St. Willebrord, een 19-jarige man, een 34-jarige man en een 41-jarige man uit Breda en een 20-jarige man uit Oudenbosch. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie heeft beeldmateriaal van de rellen en vraagt betrokken relschoppers zich te melden.