Dak- en thuislozen vanaf deze week ingeënt tegen corona

Dak- en thuislozen worden vanaf deze week ingeënt tegen het coronavirus. GGD-medewerkers en artsen zullen mensen prikken bij opvanglocaties en met mobiele prikteams.

Volgens de GGD leven naar schatting ongeveer 60.000 mensen zonder dak boven hun hoofd in Nederland. Tot dusver is contact gelegd met ongeveer 25.000 van hen. Opvangcentra, gemeenten, kerken, het Rode Kruis en het Leger des Heils helpen om de lastig te bereiken groep in kaart te brengen. Dak- en thuislozen worden ingeënt met het vaccin van Janssen. Van dat vaccin is maar één prik nodig en dus ook maar één afspraak.

Deze week kunnen ongeveer 10.000 dak- en thuislozen die dat willen een prik krijgen, te beginnen in vijftien van de 25 GGD-regio’s. Het gaat om de regio’s Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Noorden, IJsselland, Groningen, Drenthe, Brabant-Zuidoost, Zuid Limburg en Limburg-Noord.

Andere lastig te bereiken doelgroepen worden later pas gevaccineerd, laat de GGD weten. Het gaat om onder meer ongedocumenteerden, arbeidsmigranten die langer dan een maand in Nederland werken en mensen die in een vrouwenopvang verblijven. Naar schatting gaat het in totaal om ongeveer 500.000 mensen.