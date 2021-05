ESF-selectiecommissie start zoektocht naar opvolger Jeangu

De selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival is namens de AVROTROS alweer op zoek naar een opvolger van zanger Jeangu Macrooy. Artiesten en songwriters die zich kandidaat willen stellen voor volgend jaar kunnen zich sinds maandag aanmelden om in contact te komen met de omroep en de commissie.

De AVROTROS is op zoek naar inzendingen die ‘bij voorkeur een eigentijdse, maar in elk geval authentieke sound’ hebben, zo valt te lezen in een verklaring op de website van de omroep. Artiesten of songwriters kunnen maximaal drie songs per persoon onder de aandacht brengen.

In de commissie zitten AVROTROS-baas Eric van Stade, songfestivalcommentator Cornald Maas, zanger Jan Smit, radio-dj’s Sander Lantinga en Coen Swijnenberg en Hoofd Online Eurovisiesongfestival Joyce Hoedelmans. De aanmeldingen sluiten op 31 augustus.