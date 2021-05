Ingreep Wit-Rusland gaat volgens Rutte alle perken te buiten

De gedwongen landing van het Ryanair-toestel zondag in Minsk en de arrestatie daarop van de Wit-Russische dissident Roman Protasevitsj is “ongekend, ongehoord en gaat alle perken te buiten”, aldus premier Mark Rutte. “Dit laat zien hoe president Aleksandr Loekasjenko internationale regels aan zijn laars lapt”, zei hij voor aanvang van een top van de 27 EU-leiders in Brussel.

Hij zei dat het “erop lijkt dat ook de partner van Protasevitsj gearresteerd zou zijn”. Het gaat om de Russische student Sofia Sapega, die met Protasevitsj meereisde. Zij zat niet meer in het toestel dat na enkele uren de reis naar eindbestemming Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, kon voortzetten. Hij wil dat de twee “onmiddellijk” worden vrijgelaten.

De leiders bespreken een aantal mogelijke strafmaatregelen, waaronder uitbreiding van een al bestaande sanctielijst tegen personen en organisaties. Loekasjenko staat al op die lijst. Volgens Rutte is het zaak Loekasjenko, die zelf bevel zou hebben gegeven om het toestel aan de grond te zetten, en andere bij de “kaping” betrokken personen en bedrijven in de portemonnee te treffen. Wit-Rusland zou ook geen toegang meer tot financiering in de EU moeten krijgen.