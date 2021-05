Minder dan 600 coronapatiënten op intensive cares

Op tweede pinksterdag liggen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Het totaal aantal coronapatiënten dat op maandag in de ziekenhuizen is opgenomen is met 1695 bezette bedden niet zo laag geweest sinds 11 december 2020, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het is de zevende opeenvolgende dag dat er minder patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen liggen dan een etmaal eerder. Het totale aantal daalde maandag met 19 patiënten vergeleken met zondag. Er liggen maandag 598 coronapatiënten op de ic’s, 12 minder dan de dag ervoor.

Op de verpleegafdelingen kwamen er voor de tweede dag achtereen minder dan honderd (92) nieuwe patiënten binnen. Er liggen nu 1097 coronapatiënten op de verpleegafdelingen.