Spaanse media: Lil’ Kleine verdacht van mishandelen partner

Rapper Lil’ Kleine wordt door de politie in Spanje verdacht van het mishandelen van zijn partner. Volgens Spaanse media is de 26-jarige rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, maandag voorgeleid op het eiland Ibiza, waar het stel verblijft.

Zijn vriendin zou bij de politie aangifte hebben gedaan van een aanval in de hotelkamer. Jaimie Vaes zei door haar partner te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Ook zou hij haar smartphone hebben vernield. De aanhouding van Lil’ Kleine zou zondagochtend rond 03.00 uur zijn geweest.

Bronnen vertelden aan het weekblad Priv├ę dat Vaes, met wie Lil’ Kleine een zoontje heeft, gewond en bebloed de lobby van hun hotel binnenrende. Haar kleding zou zijn gescheurd en hun hotelkamer is naar verluidt vernield. Een receptionist zou de politie hebben gewaarschuwd. Agenten hebben de rapper daarna meegenomen naar het politiebureau op Ibiza.

Shownieuws deelde maandagmiddag beelden van Lil’ Kleine die met handboeien om naar de rechtbank wordt gebracht. Zijn advocaat Nienke Hoogervorst geeft vooralsnog geen commentaar. Ook een woordvoerder van het hotel in San Antonio laat weten geen commentaar te willen geven.