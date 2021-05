Verdachte steekincident A’dam hoort dinsdag of hij vastblijft

De 29-jarige man uit Amstelveen die is aangehouden voor het vijfvoudige steekincident in de Amsterdamse buurt De Pijp, hoort dinsdag of hij langer vast moet blijven. Hij wordt dan voor de rechter-commissaris voorgeleid. De politie meldt dat hij in beperkingen zit, wat betekent dat hij slechts met zijn advocaat contact mag hebben. Over de zaak en de verdachte kan de politie daarom ook niets zeggen.

Vrijdagavond werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf mensen neergestoken. Een van hen, een 64-jarige man uit Amsterdam, overleed. De vier andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit Amsterdam, één woont in Haarlem. De gewonden zijn tussen 21 en 28 jaar. Tot nu toe lijkt er geen verband te bestaan tussen hen. De politie gaat ervan uit dat één persoon verantwoordelijk is voor deze steekpartij.

Op enkele verkeersdelicten na, is de verdachte geen bekende van politie en justitie, zo bleek al eerder. Getuigen beschreven zijn gedrag als verward. Zijn huis is doorzocht en de politie heeft gegevensdragers en een auto in beslag genomen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een terroristisch motief, maar het onderzoeksteam houdt alle opties open, aldus de politie al eerder.

Volgens de Telegraaf is de verdachte mogelijk een familielid of een kennis van de eigenaar van een avondwinkel aan de Scheldestraat in de hoofdstad die hij die avond bezocht. De Amsterdamse politie viel na de steekincidenten op vrijdagavond de woning van de man in Amstelveen binnen. Het adres staat op naam van de 60-jarige, oorspronkelijk uit Egypte afkomstige eigenaar van de avondwinkel, schrijft de Telegraaf. Voordat de verdachte de winkel vrijdag binnenging, had hij al vier mensen neergestoken.