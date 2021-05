Weekgemiddelde coronagevallen daalt verder

Tussen zondag- en maandagochtend registreerde het RIVM 680 nieuwe coronagevallen minder dan de dag ervoor, waarmee het weekgemiddelde verder daalt. Gemiddeld kwamen er in de afgelopen zeven dagen 4015 nieuwe besmettingen per etmaal aan het licht, waar het gemiddelde zondag op 4029 stond.

In totaal registreerde het RIVM 2766 nieuwe positieve coronatesten tussen zondag en maandag. Zondagochtend werden 3446 nieuwe gevallen gemeld. Het lage aantal van maandag zou kunnen komen doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen.

In het afgelopen etmaal werden 11 sterfgevallen door corona gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden er 8 coronadoden geregistreerd.

In de gemeente Rotterdam werden het afgelopen etmaal met 156 positieve testen de meeste nieuwe besmettingen ontdekt. Amsterdam volgt met 134 nieuwe coronagevallen, Den Haag met 83. In Eindhoven kwamen er 45 bij en in Breda 44.