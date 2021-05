Burgemeesters praten over mogelijk meer versoepelingen

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten dinsdag over mogelijk meer versoepelingen in het coronabeleid. Ze nemen de actuele besmettingscijfers door en kijken hoe het gaat nu er al wat meer vrijheden zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het Veiligheidsberaad in Utrecht.

Het kabinet maakt naar verwachting op 1 juni bekend of er meer beperkingen worden opgeheven. Het Veiligheidsberaad neemt daar dinsdag vast een voorschot op. Wensen en meningen van de burgemeesters, die het beleid moeten handhaven, kunnen dan nog worden verwerkt in de voorgenomen maatregelen. De meest recente versoepelingen hebben voor zover bekend geen grote ordeproblemen opgeleverd.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, burgemeester van Nijmegen, geeft dinsdagavond samen met minister Grapperhaus een toelichting op de besproken onderwerpen.