Coronaprik voor alle volwassenen op Friese Waddeneilanden

Alle volwassen inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen zich in de komende dagen laten vaccineren tegen het coronavirus. De Friese Waddeneilanden zijn daarmee de eerste gemeenten in het land waar alle inwoners van 18 jaar en ouder een prik hebben kunnen krijgen.

In totaal kunnen ongeveer 5000 mensen een prik halen. De uitnodigingen zijn alleen verstuurd aan mensen die op de eilanden ingeschreven staan. Mensen die er een huisje hebben of die er op bezoek zijn om vakantie te vieren, komen niet in aanmerking.

Het vaccineren begint dinsdag op Vlieland. Ook woensdag wordt daar inge├źnt. Die dag kunnen ook de mensen op Schiermonnikoog zich laten prikken. Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn de vaccineerders actief op Terschelling en Ameland.

De eilanders krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Over vijf weken ontvangen ze de tweede dosis. “Minister Hugo de Jonge heeft gezegd dat iedereen in Nederland die dat wil voor 1 juli de eerste prik heeft gehad. Voor de Friese Waddeneilanden gebeurt dat al voor 1 juni, dus een maand eerder”, aldus de GGD in Friesland.

In februari ging de GGD al naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog om ouderen en verpleeghuismedewerkers te vaccineren. Veel mensen maakten toen gebruik van de uitnodiging. “De vaccinatiegraad op de eilanden is heel hoog. Van de 65-plussers heeft ongeveer 90 procent ook de tweede prik al gehad. Ook onder zorgmedewerkers was toen veel animo”, laat de GGD weten.

De vier eilanden zijn door hun ligging redelijk gespaard gebleven tijdens de corona-uitbraak. Ze hebben de laagste besmettings- en sterftecijfers van het land. Schiermonnikoog was in oktober de laatste gemeente in Nederland waar het coronavirus werd vastgesteld.