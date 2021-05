Dit weekend zomer met terras- en barbecueweer

Na donderdag gaan de temperaturen omhoog. We verlaten het koude en buiige weer van nu. We gaan op naar de zomer en het terrasweer.

Vrijdag wordt met veel zon al een aardige dag met 16 of 17 graden in het noorden tot plaatselijk de zomertemperatuur van 20 graden in het zuiden. Het weekend brengt de zomer met vrij zonnig weer met op zaterdag 17 tot 21 graden. Op zondag is het helemaal zomer met opnieuw vrij zonnig weer en 18 tot 23 graden. Kortom mei komt nog met terrasweer, weer om even naar het strand te gaan en tijd voor de barbecue? Even fietsen en wandelen of lang buiten zijn. Of het water op: voor de watersport een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Waarschuwingen: het buitenwater is nog koud en vanwege de zonnekracht goed en regelmatig insmeren.