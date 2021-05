GGD vraagt nieuwe kabinet om 600 miljoen extra

De regionale gezondheidsdiensten hebben elk jaar 600 miljoen euro extra nodig om hun werk te kunnen doen. Dat zegt hun overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. De 25 GGD-regio’s hebben een brief gestuurd aan informateur Mariëtte Hamer.

“De les van corona is dat de basiszorg te zeer is verschraald. Daarbij leert corona dat Nederland beter voorbereid moet zijn op gezondheidsuitdagingen en -crises”, aldus GGD GHOR Nederland. Voorzitter André Rouvoet zegt dat er te lang is nagelaten om te “investeren in voorzienbare gezondheidsrisico’s”.

De GGD’en zeggen dat ze de 600 miljoen euro extra nodig hebben voor een “basispakket gezondheidsbeschermende maatregelen”, preventiemaatregelen, “een goede en veilige informatievoorziening” en het versterken van de crisisorganisatie.