Jongen (17) overleden na steekpartij Rotterdam, moeder gewond

Door een steekpartij in een woning in Rotterdam is dinsdagochtend een 17-jarige jongen omgekomen. Zijn 44-jarige moeder raakte gewond bij het incident. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht, maar gaat er in ieder geval niet van uit dat de moeder de dader is geweest. De steekpartij gebeurde even na 09.30 uur in een huis aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid. De jongen werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie vraagt getuigen zich te melden.