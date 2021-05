Kamervoorzitter gaat met Rutte praten over hoge werkdruk

Voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer gaat met onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte praten over de werkdruk op het Binnenhof. Directe aanleiding is het uitvallen van minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken met een burn-out. Ook de CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen zitten al een tijdje overspannen thuis.

Bergkamp benadrukt dat het Binnenhof een “bijzondere werkomgeving” is. “We weten dat het hard werken is, dat hoort erbij”, zegt zij. Maar zij wil kijken of het af en toe wat minder kan. “Een balans tussen werk en privé is belangrijk, voor iedereen en ook voor Kamerleden.” Bergkamp wil bijvoorbeeld meer “voorspelbaarheid” in de Kameragenda brengen. Daarover wilde zij al in gesprek met de fractievoorzitters.

Het ligt daarbij voor de hand om ook met Rutte te gaan praten, vindt de Kamervoorzitter. De hoge werkdruk is volgens haar ook het gevolg van “het samenspel tussen kabinet en Tweede Kamer”.

Demissionair vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren benadrukt eveneens dat hard werken er nu eenmaal bij hoort in politiek Den Haag. “Je kiest er ook voor. Het is het type baan dat eigenlijk 24 uur per dag doorgaat.” Dat de werkdruk haar collega Van ’t Wout te veel is geworden, noemt zij “heel verdrietig”.

Ollongren beaamt dat de balans soms wel zoek is. “We hebben het daar onderling wel over”, zegt zij. Soms is het werk “bijna niet te behappen voor één persoon”. Daarbij vraagt de minister ook aandacht voor de werkdruk bij ambtenaren op de ministeries. “Die moeten net zo hard werken als wij soms.”