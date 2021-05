Mensen uit 1969 en 1970 kunnen afspraak coronaprik maken

Mensen die in 1969 of 1970 geboren zijn, kunnen nu ook op grond van hun leeftijd gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Ze krijgen vanaf vrijdag een brief met een uitnodiging. Daarmee kunnen ze telefonisch een prikafspraak inplannen, maar deze mensen kunnen nu alvast online een afspraak maken.

Het gaat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om ruim 520.000 mensen. Zij krijgen het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Daarvoor kunnen ze terecht bij 136 vaccinatielocaties van de GGD’en. Mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien.

Momenteel worden er ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Het grootste deel hiervan krijgt de eerste prik. Daardoor kunnen de leeftijdsgroepen snel na elkaar worden uitgenodigd. Sinds vorige week kunnen mensen uit 1965, 1966, 1967 en 1968 een prikafspraak maken.