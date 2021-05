Ombudsman: laat gedupeerden toeslagenaffaire niet in onzekerheid

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, maakt zich zorgen over de gedupeerden van de toeslagenaffaire die zijn afgewezen voor compensatie, of die langer moeten wachten op uitsluitsel. Volgens de ombudsman kunnen zij al snel dieper in de problemen komen doordat schuldeisers niet langer willen wachten. “Het is de plicht van het kabinet om deze gedupeerden, vooral diegenen met financiële problemen, niet nog langer in onzekerheid te laten”, aldus de ombudsman.

De groep die voorlopig is afgewezen op basis van een eerste lichte toets moet binnen de wettelijke termijn van zes maanden een definitieve beslissing krijgen. Dat betekent dat iedereen die vóór 15 februari 2021 een verzoek heeft ingediend, uiterlijk 15 augustus 2021 moet weten of zij in aanmerking komen voor het bedrag van 30.000 euro.

Tot en met 12 mei hadden bijna 38.000 mensen zich gemeld als slachtoffer van de toeslagenaffaire. Tot die tijd hadden 1807 burgers een definitieve beslissing op hun herstelverzoek ontvangen. Ruim 24.000 mensen ontvingen een voorlopige beslissing. Over ruim 36.000 verzoeken moet dus nog een definitieve beslissing worden genomen, aldus de ombudsman.

Van Zuthpen is er echter niet gerust op dat de definitieve beslissing er wel binnen de wettelijke termijn komt. “Veel gedupeerden moeten wachten, zitten in onzekerheid en weten niet hoelang dit nog gaat duren.” Ze moeten snel en actief benaderd worden, vindt hij. “Ook degenen die zichzelf melden, moeten snel geholpen worden en duidelijkheid krijgen.”

De ombudsman constateert verder dat de klachten over de toeslagenaffaire tot en met februari dit jaar goed zijn aangepakt. Maar inmiddels neemt het aantal klachten toe. “De snelheid en kwaliteit van de klachtbehandeling moeten ondanks het groeiend aantal klachten op orde blijven”, aldus Van Zutphen. Ook doet de ombudsman een aantal aanbevelingen. Zo vindt hij dat burgers ook via de e-mail of een digitaal formulier klachten moeten kunnen indienen.