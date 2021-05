Rechtbank gaat zonder verdachten verder met megaproces Martien R.

De rechtbank in Den Bosch gaat zonder een groot deel van de verdachten en hun advocaten verder in het megaproces tegen Martien R. en zijn medeverdachten. Dat besloot de rechtbank dinsdag bij de grootste drugszaak ooit in Brabant.

De verdachten en hun advocaten boycotten de zaak, omdat er in hun ogen geen sprake is van een eerlijk proces. Vrijdag besloten Martien R. en zijn advocaat als eerste tot de boycot. Dinsdag sloten zes andere verdachten en vijf advocaten zich bij dat besluit aan. Ze spraken van een “schijnproces”, een “circus” en een “Jerry Springer-show”. De advocaat van zoon Anton R. van Martien: “De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie bij alles wat het wil en stelt. Het vonnis ligt volgens mijn cliĆ«nt al klaar.”

De voorzitter van de rechtbank vroeg de verdachten nadrukkelijk of ze snapten wat de consequenties zijn van hun besluit.