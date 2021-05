Straffen tot levenslang geëist tegen leden moordbende

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor het aansturen van drie moorden en het beramen van twee moordaanslagen levenslang geëist tegen de 33-jarige Amsterdammer Iliass K. Hij leidde volgens het OM “een nietsontziende criminele organisatie.”

Het omvangrijke strafproces tegen de negen vermeende leden van wat het OM “een professionele en strak geleide organisatie” noemde, draait om de in 2014 gepleegde moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende vergismoord op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Amsterdam-Osdorp. “Met deze drie kille moorden heeft K. zijn recht op vrijheid verspeeld”, zei de officier van justitie.

De bende is daarnaast gelinkt aan twee niet voltooide moorden in 2014 en 2015. Volgens het OM staat vast dat de organisatie “tegelijkertijd bezig was met de jacht op meerdere mensen”. Zo zou sprake zijn geweest van zeker nog vier andere doelwitten.