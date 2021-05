Vaccin Moderna na 2 prikken ‘uiterst effectief’ bij tieners

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna is twee weken na de tweede prik “100 procent effectief” bij tieners, meldt het bedrijf dinsdag. Bij het onderzoek naar de effectiviteit bij 12- tot 17-jarigen in de Verenigde Staten kreeg geen van de deelnemers nog het coronavirus na de tweede prik. Na de eerste prik was de effectiviteit 93 procent.

Moderna deed onderzoek bij 3732 mensen tussen de 12 en 17 jaar oud. Twee derde kreeg een echt vaccin en de rest een placebo. Vier mensen binnen de placebogroep werden besmet na de tweede prik. Het middel helpt tegen ziekteverschijnselen, maar helpt ook een besmetting voorkomen, zegt de Franse directeur St├ęphane Bancel.

De farmaceut zegt dat er geen ernstige bijwerkingen zijn vastgesteld. Een aantal mensen kreeg hoofdpijn of werd moe na de tweede prik.