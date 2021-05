Van Veldhoven wil liever geen subsidie voor nieuwe nachttrein

Nieuwe nachttreinen tussen Nederland en andere landen moeten zonder subsidie mogelijk zijn. “Ik denk dat dit mogelijk is”, heeft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gezegd bij de eerste aankomst van de nieuwe slaaptrein uit Wenen.

Voor de zogeheten Nightjet die vanaf dinsdag dagelijks van Amsterdam naar de Oostenrijkse hoofdstad en Innsbruck rijdt, stelde de overheid nog 6,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Maar dit moet volgens Van Veldhoven gezien worden als een pilot. De bewindsvrouw gaat ervan uit dat er vraag is naar meer internationale treinverbindingen die niet per se door NS hoeven te worden uitgebaat. Voor een volgende nachttrein trekt ze liever geen subsidie meer uit.

Toch is het nog maar de vraag of de kosten van nachttreinen met de ticketverkoop kunnen worden gedekt. Toen de oude CityNightLine-treinen vanuit Nederland eind 2016 werden gestaakt, werd hiervan eigenlijk niet meer zoveel gebruikgemaakt. De staatssecretaris vindt het echter belangrijk dat Nederlanders bij buitenlandse reizen komende jaren vaker kiezen voor de trein, vooral omdat het veel duurzamer is dan korte vluchten met het vliegtuig.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) werken bij de nieuwe nachttrein samen met de Oostenrijkse spoorvervoerder ÖBB, die de laatste tijd sterk inzet op nieuwe grensoverschrijdende nachtverbindingen. Als het aan NS-topvrouw Marjan Rintel ligt krijgt Nederland er straks ook meer bestemmingen bij. De ambitie is om later dit jaar ook een nachttrein tussen Nederland en Zürich in te stellen, maar of dit lukt is nog niet zeker. Rintel wil niet ingaan op vragen over de noodzaak van subsidie van eventuele volgende nachttreinen.

De prioriteit bij internationale treinreizen moet volgens de NS overigens niet op het nachtnet liggen, maar op een snelle trein naar Berlijn. Achter de schermen wordt er met spoorbeheerder ProRail gewerkt aan een plan hiervoor. Maar voordat het mogelijk is om in zo’n vier uur van Amsterdam naar Berlijn te treinen, zijn we waarschijnlijk heel wat jaren verder. Zo’n project kost niet alleen veel geld, maar er is ook goede afstemming nodig met Duitsland.

Van Veldhoven snapt dat er voor het bevorderen van internationale treinreizen in Europa grote investeringen nodig zijn. Het onderwerp staat volgens haar ook in Brussel op de agenda. Maar voordat er wordt besloten over de grote projecten, vindt ze het van belang dat bijvoorbeeld ticketsystemen van landen beter op elkaar afgestemd worden. Ze zegt een lijst naar de Tweede Kamer te sturen met treinzaken waarover volgens haar in Europa nog betere afspraken kunnen worden gemaakt.

De Nederlandse overheid is ook nog met de NS en andere openbaarvervoersbedrijven in gesprek over extra steun om ze uit de coronacrisis te helpen. De NS had eerder aangegeven nog veel extra geld nodig te hebben. Van Veldhoven hoopt dat er voor de zomer meer duidelijkheid is over een vangnet.