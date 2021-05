Verdachte steekincident in Amsterdamse Pijp blijft langer in cel

De 29-jarige verdachte van het vijfvoudige steekincident in de Amsterdamse buurt De Pijp blijft langer in de cel. De rechter-commissaris heeft beslist dat hij zeker twee weken langer vast blijft zitten, meldt het Openbaar Ministerie.

Aangezien de man uit Amstelveen in beperkingen zit, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, zijn nadere details over de zaak nog niet bekend.

In en bij de Ferdinand Bolstraat werden vrijdagavond vijf mensen neergestoken. Een 64-jarige man uit Amsterdam stierf aan zijn verwondingen. De vier andere slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud uit Amsterdam en Haarlem, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Tot nu toe lijkt er geen verband te bestaan tussen hen. De politie gaat ervan uit dat één persoon verantwoordelijk is voor deze steekpartij.

Volgens getuigen vertoonde de dader verward gedrag. Hij is, op enkele verkeersdelicten na, geen bekende van politie en justitie. Over het motief is nog niets bekendgemaakt, maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een terroristische daad. Het onderzoeksteam houdt alle opties open.