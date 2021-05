De Jonge: waarschijnlijk tóch pas reizen na volledige vaccinatie

Het is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) waarschijnlijk dat vrij reizen in Europa toch pas weer mogelijk wordt als iemand volledig is gevaccineerd. In dat geval zal het kabinet zorgen voor een gratis PCR-test voor mensen die op vakantie willen naar het buitenland.

Omdat vermoedelijk nog niet iedereen op de drempel van de vakantie twee prikken heeft “lijkt het logisch” om een test dan gratis aan te bieden, zei de demissionair minister na coronaoverleg woensdag. De twee prikken zijn nodig voor het Europees certificaat dat reizen in de vakantieperiode mogelijk moet maken.

Alleen van het vaccin van Janssen is maar één prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn.