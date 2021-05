Eerste lichting onder de 50 aan de beurt voor coronavaccinatie

De coronavaccinaties komen beschikbaar voor de eerste lichting Nederlanders onder de 50 jaar. Mensen die in 1971 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken, zo laat demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weten via Twitter. Hij heeft het over “de eerste veertigers”. Een deel van de mensen om wie het gaat, moet immers nog 50 worden.

Leeftijdsgenoten die in de zorg werken of een medische indicatie hebben, zijn al met voorrang aan de beurt gekomen. De rest van de groep krijgt een uitnodiging om zich door de GGD te laten prikken. Wachten op de brief hoeft niet: via coronavaccinatie-afspraak.nl kan een afspraak worden ingepland.

Wie zich wil laten vaccineren kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Sinds dinsdag mochten mensen die in 1969 en 1970 zijn geboren al een afspraak maken.