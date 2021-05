Gewonden door aanrijding tram en auto in Nieuwegein

Door een botsing tussen een auto en een tram in Nieuwegein op de Roerdomplaan zijn zes mensen gewond geraakt. Vier zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis, twee mensen zijn met lichte verwondingen naar de huisarts, meldt de politie. De tram is door de aanrijding naast het spoor gekomen. Op foto’s is te zien dat een deel van de voorkant van de ontspoorde tram op het perron van de halte Doorslag ligt.

Waardoor het ongeval gebeurde, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht. Van de vier gewonden die naar het ziekenhuis zijn gebracht, zaten er twee in de auto. De overige vier gewonden zaten in de tram, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Volgens een woordvoerder van de provincie Utrecht, die verantwoordelijk is voor onder meer het goed en veilig rijden van de trams, wordt geprobeerd de tram zo snel mogelijk weg te krijgen. De tram staat op een kruising en blokkeert daarmee de Roerdomplaan. Door het incident is er ook forse schade ontstaan. De bovenleiding, het spoor, de halte en de tram zijn beschadigd geraakt. “Dit is echt de buitencategorie van forse schade”, aldus de woordvoerder. De verwachting is dat de reparatiewerkzaamheden twee dagen in beslag gaan nemen.

Op de plek waar de tram op het perron terecht is gekomen, stonden op dat moment geen mensen. “Een geluk bij een ongeluk”, aldus de zegsman. Dat er zes mensen in de auto en de tram lichtgewond zijn geraakt, noemt hij “buitengewoon vervelend”. “Gelukkig zijn het geen ernstige verwondingen.”

Vervoerbedrijf U-OV meldt dat door het ongeval op het traject van lijn 61 waarschijnlijk de rest van de dag geen trams kunnen rijden. Op lijn 60 gaan wel weer trams rijden, maar minder dan gebruikelijk. Tussen IJsselstein Zuid en Nieuwegein Stadscentrum worden pendelbussen ingezet. Tussen de halte Doorslag en het Antonius Ziekenhuis rijdt een busje.

Het is de derde keer in korte tijd dat een tram in de regio (gedeeltelijk) ontspoort door een aanrijding. In april botste op de Koekoekslaan in Nieuwegein een automobilist met een tram. De automobilist belandde in het ziekenhuis. En in maart ontspoorde een tram op de Uithoflijn, vlak bij het stadion van FC Utrecht, na een aanrijding met een voertuig. Daardoor raakte niemand gewond.