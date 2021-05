Informateur Hamer praat met overige partijen, behalve de PVV

Informateur Mariëtte Hamer praat donderdag en vrijdag met alle partijen die nog niet bij haar zijn langs geweest, behalve de PVV van Geert Wilders. Op donderdag ontvangt Hamer de conservatieve partijen Forum voor Democratie (FVD), JA21, SGP en BoerBurgerBeweging. Daarbij schuift ook ‘eenpitter’ Liane Den Haan aan. Op vrijdag komen de linkse partijen langs, samen met oud-FVD’er Wybren van Haga.

Wilders, leider van de derde partij, heeft de uitnodiging van Hamer afgeslagen, zo meldt de PVV-leider op Twitter. “Alles wat ik u te vertellen had, heb ik u reeds verteld in ons gesprek op dinsdag 18 mei”, schrijft Wilders in een brief aan de informateur. “In dat gesprek heb ik al met u gesproken over mijn voorstellen voor het herstel van Nederland. Daarover debatteer ik graag in het openbaar debat in de Tweede Kamer in plaats van in een achterkamer op het Binnenhof.”

Dinsdag sprak Hamer met de leiders van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Dat is de huidige coalitie en het linkse blok. Daartussen zitten hoogstwaarschijnlijk ook de partijen die straks daadwerkelijk gaan formeren.

Net als met de partijen die eerder langskwamen, gaat Hamer met de overige oppositiepartijen in gesprek over het herstelplan dat snel gepresenteerd moet worden. Hamer hoopt op die manier het prangende herstelplan snel rond te hebben, en ze hoopt de inhoudelijke punten ook te gebruiken om verschillen tussen de partijen te overbruggen. De zeven partijen die dinsdag op gesprek gingen, hebben met Hamer “alleen maar ideeën” gedeeld, meldden de partijleiders na afloop.