Kamer wijkt uit naar Ridderzaal voor debatten in zomerreces

Mocht de Tweede Kamer besluiten het zomerreces te onderbreken voor een plenair debat, dan wordt dat gehouden in de Ridderzaal. De eigen vergaderzaal is dan al dicht in verband met de renovatie van het Binnenhof, en het tijdelijke onderkomen is nog niet beschikbaar.

Commissievergaderingen kunnen deze zomer eventueel wel in het Kamergebouw zelf worden gehouden. Daarvoor is dan de Troelstrazaal beschikbaar.

De Ridderzaal is nu al in gebruik als vergaderruimte van de Eerste Kamer. De senatoren kunnen in hun eigen gebouw niet vergaderen met inachtneming van de 1,5 meter afstand die de coronaregels voorschrijven.

Alle gebouwen aan het Binnenhof worden vanaf de komende zomer gerenoveerd. De Tweede Kamer verhuist voor enkele jaren naar een tijdelijk pand aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Ook de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken krijgen voorlopig een ander onderkomen.