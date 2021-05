Rechtbank begint aan bespreking moorddossiers Marengo

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint de rechtbank woensdag aan het bespreken van de afzonderlijke dossiers in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi als hoofdverdachte geldt. De moord op Spyshopmedewerker Ronald Bakker is de eerste zaak in de rij.

Het Openbaar Ministerie beschouwt Taghi (43) als leider van een bende die verantwoordelijk is voor een reeks moorden in de onderwereld, dan wel pogingen en voorbereidingen daartoe. Na een reeks inleidende zittingen begon de rechtbank in maart aan de inhoudelijke behandeling van de megazaak. Behalve Taghi heeft het OM zestien medeverdachten voor de rechter gebracht.

Bakker (59) werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten toen hij thuiskwam van zijn werk bij de Spyshop in Nieuwegein. Twee zogeheten spotters, die de moordaanslag voorbereidden door de gangen van het doelwit in kaart te brengen, werden vorig jaar al veroordeeld tot lange celstraffen. De vermoedelijke uitvoerder, Gerel P., is nog voortvluchtig. Taghi zou de opdracht voor de liquidatie van Bakker hebben gegeven omdat deze met de politie zou hebben gepraat.

De Spyshop van Bakker kwam al tijdens een eerder onderzoek in beeld bij politie en justitie, als leverancier van spullen aan criminelen in de Utrechtse regio. In dat onderzoek – 26Koper – stuitte de politie op een groot wapenarsenaal. 26Koper wordt deels als voorloper beschouwd van het onderzoek Marengo. Taghi bleef destijds nog onder de radar.