Rechtbank begint aan schouw vliegtuig MH17

De rechtbank Den Haag is woensdag kort na 10.00 uur begonnen met de schouw van het neergestorte vliegtuig MH17 op de vliegbasis in Gilze-Rijen. Voor de gelegenheid is naast de hangar waar het toestel in staat, een grote tent ingericht die dienst doet als rechtbank.

De voorzitter van de rechtbank sprak van “een bijzondere locatie”. “De rechtbank benadrukt dat dit bezoek bij nabestaanden een emotionele lading zal hebben. Het gaat hier om het vliegtuig waarmee hun dierbaren onderweg waren naar een bestemming die zij nooit hebben bereikt”, aldus de voorzitter bij aanvang van de zitting.

Buiten bij de hangar staan kleine tentjes, voor onder anderen mensen van de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de advocaten van Oleg Poelatov, de enige verdachte die zich in dit proces laat vertegenwoordigen.

Volgens het OM is MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Russische Buk-raket. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

In de hangar op de militaire basis staan de reconstructie van het toestel en de wrakstukken opgesteld. Het gaat om een stalen constructie waar wrakstukken aan vast zijn gemaakt, met name bij de cockpit. Rechts daarachter zou de Buk-raket zijn ingeslagen. Er is ook een trap en verhoging gemaakt om in – wat over is van – het toestel te kijken. Een deel van de binnenkant van de cockpit is gereconstrueerd.

Onder meer vanwege de locatie en de coronamaatregelen mag maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. De schouw is wel te volgen via een livestream. De bevindingen van de rechtbank worden nog niet direct besproken, maar op een later moment. Naar verwachting duurt deze zitting tot het begin van de middag.

Bij de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines was vertrokken van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Het Openbaar Ministerie verdenkt vier mannen van betrokkenheid. Het zijn drie Russen en een Oekraïner. Alleen de Rus Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten. De andere verdachten hebben niets laten horen.

De strafzaak bevindt zich momenteel nog in de inleidende fase. Het monsterproces wordt waarschijnlijk vanaf 7 juni inhoudelijk behandeld.