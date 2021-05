Rechter bepaalt of Shell meer moet doen tegen klimaatverandering

De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de klimaatzaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. De eisers hopen de olie- en gasgigant te dwingen tot een drastische vermindering van zijn CO2-uitstoot. Volgens de milieuorganisatie heeft het bedrijf nog meer invloed op de wereldwijde uitstoot dan de Nederlandse Staat. Daarom draagt Shell een grote verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan, betoogden de advocaten van Milieudefensie tijdens de behandeling van de zaak.

De eisers, onder wie ook 17.000 burgers, vinden dat de rechter een ondergrens moet vaststellen waar Shell aan moet voldoen. Ze stellen dat het bedrijf onrechtmatig handelt, omdat het weet hoe gevaarlijk klimaatverandering is, maar daar toch aan blijft bijdragen door de verkoop van fossiele brandstoffen.

Shell vindt dat het wel degelijk grote ambities heeft in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Bovendien vindt het bedrijf klimaatbeleid geen zaak voor de rechter. Als de eisen worden toegewezen, zou dat volgens Shell leiden tot een situatie waarin mensen elkaar massaal kunnen gaan aanklagen met een beroep op het klimaat. Bovendien zouden andere bedrijven in het gat springen als Shell een stap terug moet doen van de fossiele brandstofsector.

Concreet eist Milieudefensie dat Shell de CO2-uitstoot die het veroorzaakt in 2030 met 45 procent heeft verminderd. Daarbij gaat het niet alleen om de activiteiten van Shell zelf, maar ook om de uitstoot van de brandstoffen die het uit de grond haalt en verkoopt. Dat is volgens de eisers in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin spraken wereldleiders eind 2015 af dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 2 graden en bij voorkeur tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Volgens de eisers leunt de multinational zelf te veel op het compenseren van de uitstoot door de aanplant van “onrealistisch grote hoeveelheden bos”. Shell wil daarnaast op grote schaal CO2 gaan afvangen en opslaan. Ook heeft het bedrijf diverse plannen op het gebied van waterstof, in combinatie met windenergie. De eisers vinden dat onvoldoende, omdat Shell toch voornamelijk in fossiele brandstof blijft investeren.