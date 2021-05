Ruim 1 miljoen vaccinaties nog niet geregistreerd bij RIVM

Ruim één miljoen coronavaccinaties zijn nog niet geregistreerd in het centrale vaccinatieregister van het RIVM. Dat laat een woordvoerder van het instituut desgevraagd weten. Volgens hem gaat het om een schatting. Het RIVM kampt met een achterstand in de vaccinatieregistratie, doordat met name zorginstellingen en huisartsen nog niet alle gezette prikken hebben doorgegeven.

Volgens de woordvoerder wordt er nog steeds aan het probleem gewerkt. “Het percentage niet-geregistreerde prikken wordt gelukkig minder, maar dit gaat wel langzaam.” Eerder werd al bekend dat de centrale registratie achterblijft, doordat huisartsen en zorginstellingen nog niet alle vaccinaties hebben ingevoerd. Het RIVM belt met zorgverleners om te zorgen dat dit alsnog gebeurt.

Het aantal gezette prikken bij de GGD’en staat wel in de centrale registratie van het RIVM. Om toch tot een zo compleet mogelijk vaccinatiecijfer te komen wordt nu een schatting van het aantal gezette prikken bij huisartsen en zorginstellingen gemaakt, op basis van het aantal geleverde vaccins. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er op dit moment ruim 8,5 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Zo’n 5,9 miljoen daarvan zijn gezet door de GGD’en.