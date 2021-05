Shell denkt in beroep te gaan tegen ‘teleurstellende uitspraak’

Olie- en gasconcern Shell verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern woensdag per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. In een reactie meldt Shell miljarden te investeren in duurzame energie. “We zullen ons blijven concentreren op deze inspanningen en verwachten in beroep te gaan tegen de teleurstellende uitspraak van de rechtbank van vandaag.”

Shell erkent dat er dringend actie nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen van Shell en milieuorganisaties als Milieudefensie uiteen. Voor Shell staat bijvoorbeeld niet vast dat het ook volledig verantwoordelijk is voor de uitstoot van eindgebruikers. De rechtbank heeft echter bepaald dat het bedrijf wel een “zwaarwegende inspanningsverplichting” heeft om ook hun CO2-uitstoot met 45 procent te doen verminderen. Daar heeft het bedrijf tot 2030 de tijd voor.

Directeur van Milieudefensie Donald Pols noemt het “enorm jammer” dat Shell beroep wil aantekenen, maar hij heeft er veel vertrouwen in dat het vonnis stand zal houden. “Shell kan zijn tijd en energie beter investeren in onze toekomst door uitvoering te geven aan het vonnis”, zei hij. Advocaat Roger Cox wijst erop dat de rechter heeft bepaald dat Shell direct moet beginnen met de uitvoering van het vonnis. Als Shell dat niet doet, kan Milieudefensie “met het vonnis in de hand” opnieuw naar de rechter stappen, zegt hij.

Shell is naar eigen zeggen goed voor 1,5 procent van de wereldwijde olie- en gasproductie. “Wij denken niet dat rechtszaken tegen een bedrijf zullen resulteren in veranderingen waarmee klimaatverandering wordt aangepakt”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Zelfs als we maatregelen zouden nemen om te voldoen aan een bevel van de rechtbank om de uitstoot te verminderen door ervoor te kiezen bepaalde activa te verkopen, zou dat de vraag naar olie en gas niet wegnemen. En andere bedrijven zouden in plaats van ons in die behoefte gaan voorzien.”

Shell riep eerder ook al dat klimaatverandering tegengaan een veel te grote opgave voor één land of één continent is, laat staan voor één bedrijf. Als de wereld het doel van het Klimaatakkoord van Parijs wil halen, zijn gezamenlijke actie, technologische ontwikkeling en investeringen nodig. Dit alles gesteund door beleid van regeringen.

“We investeren miljarden dollars in koolstofarme energie, waaronder laadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen, waterstof, duurzame energiebronnen en biobrandstoffen. We willen de vraag naar deze producten vergroten en onze nieuwe energiebedrijven nog sneller opschalen.”

Een beroepszaak kan al snel een jaar of twee op zich laten wachten. Als het hof het vonnis bevestigt, moet Shell op een nog kortere termijn in actie komen om zijn CO2-uitstoot te verminderen, zegt Cox. “Wij verwachten dat ze verstandig genoeg zullen zijn om dit pad op te gaan.” Pols denkt overigens dat Shell uiteindelijk een voordeel zal hebben ten opzichte van de concurrentie. Volgens hem zal het bedrijf dankzij het vonnis voorop komen te liggen in de overgang naar duurzamere energie.