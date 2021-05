Toezichthouder EMA onderzoekt sterfgeval na coronaprik Janssen

De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het overlijden van een 37-jarige vrouw in België na toediening van het coronavaccin van Janssen. Het is voor zover bekend de eerste keer in Europa dat iemand sterft na toediening van het vaccin, dat in Leiden is ontwikkeld.

De vrouw zou na vaccinatie last hebben gekregen van een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Deze zeldzame en gevaarlijke aandoening wordt TTS genoemd. Het was al bekend dat dit een bijwerking van de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca zou kunnen zijn. De bloedklachten staan daarom ook in de bijsluiters van de twee vaccins.

De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), doet het onderzoek samen met de vaccinwaakhonden uit België, waar de vrouw overleed, en Slovenië, waar ze vandaan kwam. Volgens het EMA hebben tot nu toe ruim 1,3 miljoen mensen in de Europese Unie het Janssen-vaccin gekregen.

Vanwege het overlijden van de vrouw heeft België voorlopig besloten om het vaccin van Janssen niet aan mensen van 40 jaar en jonger toe te dienen.