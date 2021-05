Verdachte van moord op Zeeuwse Ichelle voor de rechter

Voor de moord op Ichelle van de Velde (29) uit het Zeeuwse Oostburg staat woensdag de 45-jarige verdachte vrouw uit het naburige Aardenburg voor de rechtbank in Middelburg. Het is de eerste openbare inleidende zitting in het strafproces van de vrouw uit Aardenburg. Ze werd op 9 februari aangehouden als verdachte van de moord.

Ichelle van de Velde werd sinds 15 december vermist. Het lichaam werd op 16 februari door de politie teruggevonden in een kanaal in het het buitengebied van de Zeeuwse gemeente Sluis, bij Oostburg. Er werd gezocht met een duikteam en ook de politiehonden en de politiehelikopter werden ingezet. Politie en justitie vermoeden dat haar lichaam enkele weken in het water heeft gelegen.

Twee dagen later vond de politie nog meer lichaamsdelen in het kanaal dat loopt van Sluis naar Cadzand-Bad. Op 27 februari volgde een derde zoekactie, waarbij met een team van Stichting Signi Zoekhonden de laatste ontbrekende lichaamsdelen van het slachtoffer werden gevonden.

De politie kwam de vindplaats van het stoffelijk overschot op het spoor via technische informatie uit de auto van de verdachte vrouw uit Aardenburg. Zij is de enige verdachte. Ze heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. In dezelfde straat had het slachtoffer een naaiatelier.