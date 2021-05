‘Winst in klimaatzaak tegen Shell keerpunt in de geschiedenis’

Advocaat Roger Cox, die namens Milieudefensie de leiding had over de klimaatzaak tegen Shell, vindt de uitspraak “een keerpunt in de geschiedenis”. Hij noemt de zaak “uniek, omdat de rechter een groot vervuilend bedrijf heeft opgelegd dat het moet voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs”. Cox denkt dat de uitspraak grote consequenties kan hebben voor “andere grote vervuilers”. Ook de andere eisers reageren verheugd.

Shell moet de eigen CO2-uitstoot in 2030 netto met 45 procent hebben verminderd en zich inspannen om ook de uitstoot van leveranciers en klanten met dat percentage te doen verminderen, bepaalde de rechtbank in Den Haag. Directeur Donald Pols van Milieudefensie noemt dat “echt geweldig nieuws en een gigantische overwinning voor de aarde, onze kinderen en voor ons allemaal”. Volgens hem laat de rechter er “geen twijfel over bestaan” dat Shell gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt en daar “nu snel mee moet stoppen”.

Interim-directeur Andy Palmen van mede-eiser Greenpeace is net zo opgetogen. “Dit is een historische overwinning voor iedereen die getroffen wordt door de klimaatcrisis”, reageert hij. “Shell kan niet doorgaan met het schenden van mensenrechten. Een krachtig signaal voor de fossiele industrie. Steenkolen, olie en gas moeten in de grond blijven. Multinationals kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de klimaatcrisis.”

Friends of the Earth, de internationale organisatie waar Milieudefensie bij is aangesloten, spreekt van een “enorme overwinning voor klimaatgerechtigheid”. Milieuorganisaties en gemeenschappen wereldwijd zullen er inspiratie uit halen, denkt een woordvoerster van Friends of the Earth. “Grote multinationale ondernemingen zullen er nu rekening mee moeten houden dat ze verantwoording moeten afleggen als ze mensen in gevaar brengen door de klimaatcrisis te verergeren.”

“Laat dit een teken zijn voor alle grote vervuilers: wij jongeren laten ons niet tegenhouden, wij willen een toekomst”, stelt Kim van Wijngaarden van Jongeren Milieu Actief (JMA). Zij vindt dat de politiek te weinig doet tegen klimaatverandering. “Gelukkig beschermt het recht ons nog.”

Fossielvrij NL, dat zich inzet voor een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen, vindt de uitspraak ook “historisch, geweldig nieuws”. Directeur Liset Meddens concludeert dat Shell bepaalde voorraden zal moeten gaan afschrijven en “olie en gas onder de grond laten waar het hoort”. Zij ziet in de uitspraak ook een reden voor pensioenfonds ABP om niet meer te investeren in “dit klimaatverwoestende bedrijf dat vandaag op z’n vingers is getikt door de rechter”.