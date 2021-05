Leveringsschema Janssen coronavaccin onzeker door problemen in VS

Farmabedrijf Janssen kan niet garanderen dat coronavaccins aan de Europese Unie geleverd kunnen worden in dit lopende tweede kwartaal zoals eerder afgesproken. Een woordvoerster van het bedrijf bevestigt donderdag berichtgeving hierover door de NOS. Dat komt door productieproblemen bij een locatie in de Verenigde Staten.

Voorzien was dat de Europese Unie eind juni 55 miljoen vaccins zou hebben ontvangen. Zo’n 3 miljoen daarvan waren bestemd voor Nederland. Van die vaccins voor Nederland zijn er inmiddels al zo’n 313.000 geleverd. De komende vier weken verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog eens 852.000 doses te ontvangen. Erna zouden nog eens 1,8 miljoen vaccins volgen. Maar dat leveringsschema is nu dus niet meer zeker. Janssen heeft het ministerie van Volksgezondheid hiervan donderdag op de hoogte gesteld, aldus de woordvoerster.

In de Amerikaanse productielocatie staat een partij van zo’n 30 miljoen te wachten op goedkeuring om geleverd te worden. Een deel daarvan is bestemd voor Europa. Er is mogelijk een probleem met de kwaliteit ervan. De Amerikaanse autoriteit FDA bekijkt de situatie en brengt later verslag uit.

Of de eventuele vertraging van de levering invloed heeft op het vaccinatieprogramma in Nederland, is nog niet duidelijk. Nederland krijgt ook vaccins aangeleverd van andere producenten.