Meer mensen nemen de trein, NS wil weer rijden met 98 procent

Steeds meer mensen reizen met de trein, zo meldt de NS donderdag. Vorige week donderdag en vrijdag namen op beide dagen meer dan een half miljoen mensen de trein. Dat aantal is dit jaar nog niet zo hoog geweest, stelt de NS. En omdat de organisatie weer meer reizigers verwacht, zal het aantal treinen worden opgevoerd tot 98 procent van de dienstregeling.

Vorige week woensdag verviel het advies om alleen de trein te nemen als de reis noodzakelijk is. “Dat was onmiddellijk terug te zien in het aantal reizigers”, aldus NS. De afgelopen week was 40 procent van het gebruikelijke aantal reizigers weer terug.

Vanaf 14 juni rijden weer alle treinen, met uitzondering van het nachtnet bedoeld voor het uitgaansleven en extra forensentreinen bedoeld voor de spits.