Meer veertigers zijn aan de beurt voor coronaprik

Ook mensen die in 1972 en 1973 zijn geboren, kunnen nu een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Dit zijn mensen die dit jaar 48 en 49 worden. Zij krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf donderdag alvast online de afspraak inplannen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Op woensdag kwamen de vaccinaties beschikbaar voor de eerste veertigers. Dit zijn mensen uit 1971. Onder hen zijn mensen van 49 die later dit jaar Abraham of Sara zien.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland doet ook een oproep aan mensen die voor 1955 zijn geboren en aan mensen die tussen 1961 en 1971 zijn geboren: “Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wel willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.”

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Sinds dinsdag mochten mensen die in 1969 en 1970 zijn geboren al een afspraak maken. Vorige week kwamen mensen uit 1965, 1966, 1967 en 1968 aan de beurt om een prikafspraak in te plannen.