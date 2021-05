Ook Tweede Kamer in gesprek met Belarussische oppositieleider

Ook de Tweede Kamer gaat vrijdag praten met de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Dat meldt de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Eerder deze week werd al bekend dat Tichanovskaja die dag in Den Haag een gesprek heeft met demissionair minister-president Mark Rutte.

Aanleiding voor het gesprek is de arrestatie zondag van de Belarussische dissident en journalist Roman Protasevitsj. Hij was met een vlucht van Ryanair onderweg van Athene naar Vilnius toen het toestel op last van de Belarussische autoriteiten werd omgeleid naar Minsk, in verband met een vermeende bomdreiging.

Eenmaal aan de grond in de Belarussische hoofdstad werden Protasevitsj en zijn vriendin meegenomen door de autoriteiten. Nederland heeft de gang van zaken fel veroordeeld. De Europese Unie heeft extra sancties aangekondigd tegen het regime van de de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko.