Piets weerbericht: het wordt volop zomer

De komende nacht gaan de temperaturen landinwaarts terug naar 4 of 5 graden en is het vrij helder weer. In het oosten van ons land kan grondvorst voorkomen tot ongeveer -0,5 graden. Er kan vannacht mist ontstaan en dus volgt een verkeerswaarschuwing. Ook morgenochtend is er eerst kans op mist.

Het weekend staat in het teken van zomerweer met vrijwel volop zon en landinwaarts 20 of 21 graden. In de kustgebieden 17 tot 19 graden. De wind komt dit weekend uit noordwest tot noordoost en is matig. Het terras- en barbecue weer scoren dit weekend een 8! Het koelt in de avonden nog wel vrij snel af. Na het weekend wordt het volop zomer. Op dinsdag begint de meteorologische zomer met 20 tot 25 graden. De 25 graden in het zuiden. Waarschuwingen: Het buitenwater is nog koud. In de zon goed insmeren vanwege de zonnekracht.