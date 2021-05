Rekenkamer: ouderenbeleid Rotterdam sluit niet aan bij behoeften

Het ouderenbeleid van de gemeente Rotterdam sluit niet aan bij de behoeften en leefwereld van ouderen in de stad. Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeente “onrealistische verwachtingen”.

Omdat Rotterdam in 2035 tot bijna 35.000 oudere inwoners telt, wil de gemeente dat zij een gezonder en minder eenzaam leven leiden en dat zij een passende woning en zorg vinden. In een donderdag uitgekomen onderzoeksrapport staat dat slechts één van de 81 maatregelen uit het gemeentelijk ouderenbeleid hieraan bijdraagt. Volgens de rekenkamer komt dit omdat de gemeente onrealistische verwachtingen heeft. Zo verwacht de gemeente dat ouderen zich na hun pensioen willen inzetten voor de samenleving. “Maar veel ouderen willen of kunnen dat helemaal niet”, aldus de rekenkamer.

Volgens het instituut heeft de gemeente zich bij het opstellen van de maatregelen vooraf te weinig verdiept in de behoeften en leefwereld van ouderen. Zo is er geen behoefte aan bijvoorbeeld e-healthtoepassingen, en ontbreken er maatregelen als een vast aanspreekpunt waar ouderen terecht kunnen bij het aanvragen van zorg.

Verder worden veel maatregelen slechts in een deel van de stad uitgevoerd en zijn de afspraken over samenwerking met andere organisaties over bijvoorbeeld het bouwen van woonvoorzieningen voor ouderen onduidelijk. Ook heeft de gemeente niet genoeg geleerd van mislukte pogingen uit eerder beleid. Zo is er meerdere keren geprobeerd om speciale centrale ontmoetings-, activiteiten- en zorgplekken voor ouderen te creëren.

Het Rotterdams college deelt de conclusies van de rekenkamer deels: zo neemt het college de aanbeveling van de rekenkamer om meer onderzoek te doen vanuit de leefwereld van de ouderen zelf niet over.