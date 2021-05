Sauna’s rekenen op goed nieuws van kabinet over openstelling

De sauna’s in Nederland hebben alle reden om aan te nemen dat het kabinet vrijdag bekend gaat maken dat ze, onder voorwaarden, weer open mogen. Dat zegt voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) donderdag. “Ik ga daarvan uit. Voor mij is het eigenlijk een feit.”

Sauna’s moesten tijdens de eerste lockdown de deuren sluiten. In juli 2020 mochten ze weer open, maar met een veel kleiner aantal bezoekers. Toen het kabinet in december een harde lockdown instelde, vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen, moesten saunabedrijven opnieuw dicht, tot op de dag van vandaag.

Bij het vorige kabinetsbesluit over versoepeling van de coronamaatregelen werden de sauna’s en welnesscentra “op het laatste moment, vijf minuten voor de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van de openingskaart geveegd en moesten ze toch dicht blijven”, aldus Keizer. Terwijl sportscholen, zwembaden en sekswerkers onder voorwaarden wel weer gasten mochten ontvangen, valt deze sector volgens hem tussen wal en schip.

“Bij elke persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen is er veel ruis, onzekerheid en onduidelijkheid over onze branche. Die werd meestal niet eens genoemd en daar hebben wij veel last van gehad”, aldus Keizer. Hij begrijpt dat voorzichtigheid geboden is, maar volgens hem voldoen de bedrijven al heel erg lang aan alle voorwaarden om besmetting te voorkomen. De voorzitter zegt er daardoor van overtuigd te zijn dat er morgen goed nieuws van het kabinet komt.

Bij de VNSWB zijn zo’n zestig van de circa honderd sauna’s en welnessbedrijven aangesloten.