Cafés en restaurants weer open, geen EK kijken in cafés

Behalve de terrassen mogen vanaf 5 juni ook cafés zonder terras en restaurants weer open. Bovendien mag de horeca dan langer openblijven, tot 22.00 uur, heeft het kabinet aangekondigd. Ook mogen er dan maximaal vier mensen aan een tafel zitten. Entertainment in de horeca, zoals het tonen van EK-wedstrijden op schermen, blijft voorlopig verboden.

In zowel cafés als restaurants geldt dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden en is er een maximum van vijftig klanten. Zitten aan een tafeltje wordt verplicht, aan de bar hangen mag niet. Ook voor terrassen geldt het maximum van vijftig klanten. Restaurants en eetcafés mogen maximaal twee shifts met gasten hebben per avond.

Ook wordt dringend verzocht aan medewerkers in de horeca dat ze twee keer per week een zelftest doen, voorafgaand aan een dienst.

Tegelijk met de versoepelingen in de horeca vervalt ook het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur in winkels. Ook dat schuift op naar 22.00 uur.