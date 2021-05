De Jonge: vanaf 30 juni weer evenementen, met toegangstest

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge verwacht dat na 30 juni de grote evenementen zoals Lowlands weer mogelijk zijn. Dat stelde hij vrijdag tijdens de coronapersconferentie. Er zullen wel toegangstesten moeten worden afgenomen. Als iemand volledig gevaccineerd is, mag die met een vaccinatiebewijs naar binnen. Dat geldt ook voor degenen die de afgelopen zes maanden positief zijn getest en dat kunnen aantonen.

“Ook theaters en poppodia mogen vanaf die datum weer meer mensen ontvangen”, beloofde De Jonge. “Cabaretiers, toneelspelers, musici en mensen achter de schermen zetten een schijnwerper op wat het leven kleur geeft. Zij hebben keihard gewerkt om ons van hun essentiĆ«le werk te laten genieten.”

Deze volgende stap geldt alleen als de besmettingscijfers blijven dalen. De basismaatregelen, zoals het handhaven van de 1,5 meter afstand, blijven in principe van kracht.

Volgens De Jonge is het organiseren van evenementen vanaf 30 juni mede te danken aan de informatie die met de Fieldlabs, een serie gecontroleerde proeven, is ingewonnen. “Een groot deel van de evenementenzomer kan doorgaan vanwege de Fieldlabs”, aldus de minister. “We brengen alle lessen in de praktijk die we de afgelopen periode hebben geleerd.” Hij merkt op dat er veel kritiek was op de test-evenementen de afgelopen tijd. “Maar hier gaan veel mensen deze zomer echt veel plezier van hebben.”

Volgens De Jonge is het bijzonder om “in dit stadium van de epidemiologische situatie”, al zoveel mensen toe te laten bij evenementen zoals het EK voetbal of Lowlands. “Je ziet nu, dankzij Fieldlabs, dat het mogelijk is met toegangstesten veilig evenementen te organiseren.”